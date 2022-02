La confÃ©rence de presse avant la rÃ©ception de Bordeaux

Le RC Lens va bénéficier d'une semaine cruciale pour se relancer en championnat, avec la réception de Bordeaux, 19ème, ce dimanche, puis celle de Lyon samedi prochain. Franck Haise fait le point après un nouveau résultat décevant à Lorient.

Groupe



Pas de nouveau cas de covid. Saïd et Gradit absents pour au moins deux semaines. Cahuzac suspendu.

Louveau disponible, Frankowski économisé mais dispo.





Dynamique et prise de conscience



F.H. : "La seule vérité c'est celle du terrain et du week-end. Mais les séances ont été bonnes cette semaine.

Notre jeu est éminemment collectif. Dès que on est un peu tournés sur le collectif, notre équipe a des difficultés devant tout le monde. La constance dans la motivation est la plus importante. On craignez moins les choses et cela nous a rendu tout de suite moins bons."



Bollaert rouvert, mais la Marek fermée



F.H. : "Je suis d'abord très content d'avoir la majorité de nos supporters, notamment le kop même s'il sera déplacé."



Bordeaux



F.H. : "On a perdu à Bordeaux en fin de saison dernière, il ne faut pas oublier cette défaite. Ils ont plutôt l'habitude d'être en haut de tableau. Je suis donc forcément étonné. Cela prouve que la L1 est un championnat compliqué. Pour revenir à nous, c'est bien d'être là où on est depuis 18 mois, mais il ne faut pas s'endormir."





Contré tactiquement ?



F.H. : "On se crée toujours des occasions, mais environ deux de moins dernièrement que sur la première partie de saison. J'ai noté aussi moins de présence sur nos centres.

Et on est un peu moins efficaces. A nous de remettre plus d'entrain, de simplicité, et de mouvement..."



Ganago



F.H. : "Je l'ai retrouvé après une CAN difficile où il espérait jouer plus. Il est revanchard par rapport à lui-même. Un Ganago fortement engagé chaque jour, c'est une arme pour nous. Il a fait de bon entrainements, il est en manque de rythme mais a fait bonne impression depuis mercredi."