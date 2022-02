Lorient - Lens : 2 - 0 (score final)

En panne d'inspiration et de précision devant, les lensois n'ont pas non plus résolu leurs problèmes défensifs ce dimanche à Lorient. Les sang et or s'inclinent 2 à 0 et relancent les lorientais dans la course au maintien. Le racing rentre plus que jamais dans le rang.

La première période a vu les lensois se procurer quelques occasions, non conclues malheureusement puisque l'on dénotait un manque de présence dans la surface lorientaise. Seko Fofana a été muselé au milieu de terrain, alors que Patrick Berg a montré de bonnes dispositions dans ses interceptions.

Les lorientais ont réalisé ce qui a manqué à Lens en fin de première période, avec l'ouverture du score de Soumano qui avait pris l'ascendant sur Medina et Haïdara (43ème).

La seconde période a vu le jeu être plus déséquilibré, surtout après le changement tactique opéré par Franck Haise avec le passage à quatre derrière. Sotoca a manqué l'égalisation, puis ce sont les lorientais qui ont scellé le score après un contre. Yannick Cahuzac, sur le banc, et critique anvers les arbitres, a été expulsé avant une fin de match marquée par les fautes.