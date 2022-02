Lorient - Lens : La composition du RC Lens

Voici les onze titulaires de Franck Haise pour affronter Lorient, dans un peu moins d'une heure. Le match est retransmis sur Amazon Prime Video

Farinez, tout juste de retour de sélection, laisse sa place à Leca, qui enchaine donc deux matchs, comme le prévoit désormais l'alternance mise en place au poste de gardien.

Patrick Berg est titularisé et relaie Doucouré. Massadio Haïdara lui remplace Frankowski, arrivé de MLS en juillet et qui arrive presque à un an de compétition non-stop.

Leca - Gradit, Danso, Medina - Clauss, Haïdara - Berg, Fofana, Kakuta - Saïd, Kalimuendo.