La confÃ©rence de presse avant Lorient - Lens

Retour au championnat pour le RC Lens, qui se déplacera à Lorient, dicmanhe à 13h00. Franck Haise a fait un rapide point sur l'état de son groupe.

Groupe



Ganago sera de retour après le dernier match du Cameroun.

Doucouré incertain (touché après la Coupe).

Machado en reprise avec une petite alerte. Avec Louveau, leurs reprises sont retardées avec la réserve car celle-ci jouera sur synthétique.



Farinez de retour de sélection. Leca sera dans les buts dans le cadre d'une alternance qui sera plutôt de 2 matchs chacun.

Poreba



F.H. : "On n'abandonne pas cette piste. Le mercato a été productif avec l'arrivée de Patrick Berg, et le départ en prêt de Varane."



Deux défaites de suite



F.H. : "On a pris des buts sur transition, en Coupe de France. Ce n'est pas le cas en championnat. Peut-être qu'on se lâche trop en Coupe, cela nous a sourit contre Lille, pas contre Monaco.

On a repris toutes les occasions concédées [en vidéo], elles sont venus de ballons perdus devant, de manière éviitable; Et au moment de la transition, nous n'avons pas été performants.

Pour le reste, on a fait des bonnes choses et on ne s'attendait pas à perdre trois zéro au bout de trente minutes."



Axes de progression



F.H. : "Face à Rennes on avait modifié notre approche, avec une mentalité plus défensive, mais aussi des performances individuelles meilleures. On doit retrouver l'équilibre au niveau de notre engagement défensif. On doit encore progresser sur le switch mental dans notre attitude après les transitions.

On a tiré vingt fois au but contre Monaco, le gardien adverse a aussi fait quelques très beaux arrêts. On a pas manqué d'occasions immanquables. Je n'ai pas le sentiment d'avoir perdu en efficacité offensive. Je suis plutôt rassuré par notre capacité à se créer des occasions."



Changement de système



F.H. : "Il faut avoir les joueurs pour changer de système. Nous n'avons pas de latéraux. Le parti pris est assumé au niveau de notre recrutement.

Le seul qui le profil de latéral c'est Massadio Haïdara. Changer de système, cela reste un faux débat."



Lorient



F.H. : "On doit mettre tout les ingrédients, même s'ils sont en bas de tableau. Leurs derniers matchs et leurs statistiques montrent qu'ils ne sont pas en heureux et pas en réussite. Ils sont capables de faire mal en transition."