La confÃ©rence de presse avant la rÃ©ception de l'OM

Groupe



Epargnés par le covid, tout le monde est disponible.

Séances individuelles: Frankowski (venu de MLS, il est économisé), Saïd (retour progressif), Gradit (petit problème au genou).

Machado en reprise, peut-être avec le collectif dès la semaine prochaine.

Dynamique et contenu



F.H. : "Maitriser du début à la fin, peu d'équipes le font. On y arrive pas toujours mais statistiquement, on avait les faits en notre faveur sur nos 3 dernières victoires."



L'OM



F.H. : "Elle a intelligement évolué. Elle a pratiqué un jeu ouvert, mais depuis elle a resseré, elle est devenu meilleure défense de L1... Elle a gardé sa qualité sur le plan offensif avec des individualités de qualité.

C'est une belle équipe mais on va essayer de leur poser des problèmes, même si elle a changé par rapport au match aller.

On aura certainement moins le ballon que d'habitude. Il faudra être en sure de bien utilise rle ballon en attaque placée."



Mercato



F.H. : "On voulait un milieu supplémentaire, à court et moyen terme. On a eu Patrick Berg, ça a été fait. C'est un mercato d'ajustement.

Après il y a des opportunités. Il peut se passer encore certaines choses, dans les deux sens."

Cahuzac



F.H. : "Bien sûr que l'on discute ensemble, il est capitaine depuis mes prises de fonction. Même si Séko est le capitaine quand il n'est pas sur le terrain.

Tout va très bien. Il est lucide, attaché au RC Lens, on discute toujours très honnêtement. Même s'il sait qu'il jouera moins, il est à 200%."



Varane



F.H. : "Jonathan Varane peut partir en prêt pendant 6 mois [NDLR: En N1 ou L2, où potentiellement Bastia]. Il a rarement évolué en senior. Il a très très bien avancé. Il a fait une bonne préparation, il fait de bonnes séances...

L'idée est qu'il passe par l'étape d'un prêt, ce qui lui sera très utile."



Farinez



F.H. : "On est dans la transmission avec Jean-Louis. On en a rediscuté début janvier. J'ai décidé que Wuilker aurait plus de temps de jeu en seconde partie de saison.

Aujourd'hui j'ai donc deux gardiens numéro un. C'est simple car cette idée est là depuis un an et demi. Jean-Louis est un compétiteur, il veut jouer mais c'est simple car tout est dit honnêtement."