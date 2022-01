Saint-Etienne - Lens : 1 - 2 (score final, victoire)

Le RC Lens avait l'occasion de confirmer son retour en forme en 2022, avec ce déplacement à Saint-Etienne, lanterne rouge de L1 avant le match. Ce sont les Verts qui ont surtout semblé profiter de l'effet Pascal Dupraz durant la majeure partie du match. Mais les lensois ont fini fort et arrachent la victoire grâce à Sotoca, puis l'inévitable Fofana. Le score final est de 2 buts à 1.

En première période, des lensois brouillons techniquement ce sont fait surprendre en contre par Boudebouz (38ème), suite à une perte de balle de Jonathan Clauss, alors que le match était haché mais équilibré jusque-là. Un constat néanmoins décevant pour le racing sur la pelouse du 20ème.

En seconde mi-temps, la réaction lensoise s'est faite en deux temps. A la limite de la rupture, mais avec plus de jeu en première intention, il y avait du mieux au retour des vestiaires. Mais c'est après les entrées de Jean, Berg, puis Sotoca, que la différence a pû se faire. Florian Sotoca en effet égalise de la tête sur un corner de Clauss, à la 77ème minute.

Avec 6 minutes d'arrêts de jeu, c'est plus qu'il n'en fallait pour Séko Fofana, qui, comme face au LOSC, marque dans les dernières minutes du coin de la surface (2-1) et donne finalement la victoire aux siens !

Buteur(s) lensois :

F. Sotoca (77ème); S. Fofana (90ème+5).