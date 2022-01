La confÃ©rence de presse avant le dÃ©placement Ã  Saint-Etienne

Après une bonne semaine de rentrée, le RC Lens se déplace à Saint-Etienne, un club désormais englué dans les profondeurs du classement et miné par les désirs de vente de ses présidents.

Franck Haise a donné l'habituelle conférence de presse d'avant-match.

Groupe



Farinez et B. Pereira sont de retour avec un test négatif au Covid-19. Comme l'ensenble du groupe.

Machado est en préparation physique individualisée. Seuls Ganago et Haïdara (CAN) sont absents.

Covid-19



F.H. : "Tout le monde a son schéma vaccinal complet, avec les 3 doses."



Camara et Ducrocq



F.H. : "Mamadou Koto Camara est de retour de blessure et jouera avec la réserve. Tom Ducrocq, blessé (pubalgie), se soigne à Lens. Mais il finira la saison comme prévu à Bastia où il est prêté."



Mercato



F.H. : "Nous ne sommes pas spécialement perturbés. Ni le groupe ni Séko Fofana en particulier, d'ailleurs."



Efficacité défensive



F.H. : "Nous avions fait une clean-sheet tout les cinq matchs lors de la phase aller, mais jamais deux fois de suite. Il faut que l'on soit plus réguliers dans nos performances offensives et défensives.

J'attends que l'on soit solides face à Saint-Etienne, comme face à Rennes. Ils metteront beaucoup d'énergie, ils sont en mission pour leur maintien. Il faudra être concentrés défensivement.



Avant Rennes on a pû travailler avec tout le groupe, et insister sur la nécessité d'être solides. Il faut continuer à s'améliorer, même si on est bien classés sur le nombre d'occasions concédées."