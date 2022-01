Lens - Rennes : 1 - 0 (score final)

Enfin une victoire pour le RC Lens, qu'il n'avait plus connu depuis plus de deux mois en championnat. Les lensois s'imposent 1 à 0 face à Rennes, dans ce premier match du racing en 2022 en Ligue 1.

Les 4000 abonnés des tribunes Delacourt et Lepagnot ont assisté à un match d'abord assez insipide, durant lequel les deux équipes auront avant tout fourni un match sérieux défensivement. C'est le RC Lens qui aura mené "aux points" avec plusieurs occasions franches par Kalimuendo et Fofana.



Les sang et or ont accéléré en fin de match suite aux changements opérés par Franck Haise, avec les entrées conjuguées de Jean, Saïd et Berg. C'est Wesley Saïd qui signe son retour de blessure en reprenant un centre de l'inévitable Jonathan Clauss, à la 88ème minute.



Le racing a repris confiance avec une semaine de rentrée cruciale et ponctuée de deux victoires !

Buteur lensois :

Wesley Saïd (88ème).