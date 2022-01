La confÃ©rence de presse de Franck Haise avant Rennes

Après sa qualification face au LOSC, c'est la rentrée en Ligue 1 pour le RC Lens. Le racing reste sur deux mois décevants en championnat, et doit repartir de l'avant pour confirmer sa performance en coupe. Franck Haise fait le point.

Groupe



W. Farinez, B. Pereira: Positifs au Covid-19 (mais asymptomatiques).

J. Gradit de retour de suspension.

Tribune et jauge



F.H. : "La proportionalité des jauges dans les stades me parait être une évidente. Mais avec des régles bien précises, et c'est au ministère de régler cela."



Covid-19



F.H. : "On ne peut pas le gérer. On ne peut pas anticiper, on peut juste s'adapter.

Le protocole de la ligue est là depuis un an et demi. Cette régle-là a le mérite d'exister, d'être claire et égale pour tout le monde."



Equilibre au milieu



F.H. : "Fofana et Doucouré ont les mêmes consignes en animation défensive, en double pivot. En animation offensive, Séko a un rôle plus haut, par rapport à ses qualités de franchissement."



Stade rennais



F.H. : "Ils doivent être en haut du classement, ils ont fait des matchs très intéressants. Il y a aussi eu des investissements assez colossaux.

Il y a des attentes mais aussi les moyens d'être en haut. On aura affaire à un gros morceau, avec une très belle équipe et une vraie qualité de jeu."



Patrick Berg



F.H. : "Il a un rôle pour être dans les deux milieux à vocation défensive. Mais il peut aussi être associé avec Fofana ET Doucouré.

Il va nous apporter une plu-value avec son intelligence, sa technique, ses déplacements, mais aussi son jeu de passe varié."



Charles Boli en prêt



F.H. : "Je confirme qu'il va être prêté. C'était son souhait, pour avoir plus de temps de jeu. Je le comprends.

Il pourrait avoir de l'importance sur nos postes de piston, mais il ne souhaite pas y évoluer et n'a pas changé d'avis. Au milieu, je pense que d'autres joueurs sont plus performants.

Il va partir à Vincenza, en Serie B italienne."



Classement du coach, 7ème personalité du foot français selon L'Equipe



F.H. : "La distinction est pour l'entraineur du RC Lens, donc pour le RC Lens avant tout, c'est une récompense de ton le travail qui est effectué depuis 20 mois et même plus."