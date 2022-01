Lens - Rennes : Le groupe lensois

Retour au championnat ce samedi avec la réception du Stade Rennais de Benjamin Bourigeaud et Loïc Badé. Après sa qualification en Coupe de France dans un derby achevé aux tirs aux buts mardi, le racing doit encore se rassurer en Ligue 1. La rencontre aura lieu demain samedi, à 21h00, au stade Bollaert-Delelis devant les abonnés des tribunes Delacourt et Lepagnot.

La rencontre sera retransmise sur Canal+ et Amazon Prime Video. Elle sera disponible sur la plateforme d'Amazon pour tout abonné à Amazon Prime, sans besoin du Pass Ligue 1.

Wuilker Farinez et Brayann Pereira ont été testés positifs au Covid-19. Jonathan Gradit est de retour de suspension.



Le club a communiqué en deux temps, après avoir oublié Yannick Pandor. Le jeune et polyvalent Barry revient dans le groupe.

Leca, Pandor - Gradit, Danso, Wooh, Medina - Clauss, Frankowski - Berg, Fofana, Kakuta, Cahuzac, Doucouré, P. Da Costa, Barry - Sotoca, Kalimuendo, Jean, Saïd, Baldé.