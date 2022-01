La confÃ©rence de presse de rentrÃ©e de Franck Haise avant le derby

Conférence de rentrée pour Franck Haise, juste avant le derby des 16ème de finale de la Coupe de France. Ce dernier se jouera demain mardi, à 21h00, au stade Bollaert-Delelis, devant les 5 000 abonnés de la tribune Marek, en raison des jauges remises en place par mesure sanitaire.

Bonne année!



F.H. : "On devra conserver ce qui fait notre force. Un vrai groupe, avec l'envie d'aller de l'avant, de rester positifs."



Groupe



Kakuta et Saïd sont opérationnels. Berg a commencé l'entrainement avec nous dès la reprise, le 29.

Machado a repris le course.

Ganago et Haïdara sont à la CAN. Gradit est suspendu.



Derby avec 5000 supporters



F.H. : "On aura 32 000 spectateurs de moins... J'espère que l'amendement sur les jauges proportionelles sera voté.

N'importe quel joueur serait déçu d'avoir à nouveaux des stades partiellement remplis."



Fatigue de fin d'année



F.H. : "On a pas eu tout le temps tout les joueurs à disposition.

J'ai utilisé un peu plus que souhaité certains joueurs sur certains postes, notamment le noyau dur. Cela a dû générer plus de fatigue sur certains matchs, ça s'est ressenti dans les statistiques."



Le LOSC



F.H. : "Il y a eu des changements, ils ont bien digéré leur saison passée. Ils sont sur une bonne série grâce à la Ligue des Champions. On aura fort à faire."



Covid-19



F.H. : "On a la chance d'avoir 100% de vaccinés depuis un moment en ce qui concerne les joueurs.

On a fait 110, 120 tests la saison dernière. Maintenant on teste et on isole les symptomatiques. Pour l'instant on a pas eu de cas."