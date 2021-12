Nice - Lens : 2 - 1 (score final)

Dernier match de l'année face à l'OGC Nice pour le RC Lens, qui vient de se terminer sur le score final de 2 à 1.



Face au quatrième de L1 (avant ce match) et désormais dauphin du PSG, le racing subit une seconde défaite consécutive en championnat, et termine l'année de manière décevante, une nouvelle fois après avoir mené à la pause. Lens a pris 3 points sur les 6 derniers matchs, et fini la phase aller à la 9ème place de L1.





Buteur(s) lensois:

Arnaud Kalimuendo 30ème.