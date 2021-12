La confÃ©rence de presse de Franck Haise avant Nice

Dernier match de l'année pour le RC Lens qui se déplace à Nice, mercredi soir. Franck Haise fait un rapide point, et se projette sur 2022 avec sa recrue Patrick Berg et le derby qui se profilera vite, le 4 janvier en Coupe de France.

Groupe



Danso incertain. Medina suspendu. Saïd reste indisponible.



Forme du moment



F.H. : "On a pas toujours été performants sur certaines périodes de matchs. Défensivement, on a pas toujours été concernés, concentrés ou rigoureux.

Ces derniers temps, cela nous as coûté des points. Il faut être plus exigeants sur cet aspect-là."



Derby en Coupe de France



F.H. : "C'est un beau tirage. D'abord parce qu'on reçoit, ensuite car cet adversaire-là nous remettra vite dans le bain."



Nice



F.H. : "Il y a beaucoup de qualité... collectivement ou avec leurs individualités. Ils ont de grandes ambitions avec le meilleur entraineur français.

Ils ont un coup de moins bien à domicile, tout comme nous, il est difficile de faire une saison pleine. Ils sont allés faire un grand match à Rennes, et un match sérieux en coupe.

J'attends surtout qu'on fasse un match solide."



Christopher Wooh



F.H. : "Il a confirmé sa forme (en N2) contre Poitiers. C'est un jeune joueur qui cherche toujours à progresser, et qui progresse. Sur la deuxième partie de saison, il restera très crédible pour la concurrence en défense."



Patrick Berg



F.H. : "Il va être à la reprise avec nous, le 29 décembre. Il a envie d'être rapidement avec l'équipe. C'est un joueur très complet et intelligent au milieu de terrain."



Covid-19



F.H. : "On a pris les devants, joueurs et staff sont en grande partie vaccinés avec leur 3ème dose."