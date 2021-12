Poitiers - Lens: 0 - 1 (score final et qualification)

Qualification pour le RC Lens dans un match de Coupe de France peu enthousiasmant. Le racing l'emporte 1 à 0 face au Stade Poitevin (N3).

C'est Ignatius Ganago qui a inscrit le but de la victoire suite à un caffouillage de la défense poitevine (36ème, 0-1). Les poitevins ont été réduits à dix quelques minutes après ce but, pour un geste dangereux sur Corentin Jean. Avant cela, les lensois avaient connu une mise en route difficile, sur un terrain en mauvais état et devant une équipe motivée qui a mis l'intensité attendue d'elle dans un match de coupe.

Le racing sera présent en 16ème de finale, début janvier, mais ne rassure pas beaucoup avant le dernier match de l'année, mercredi face à Nice.