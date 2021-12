Fin du match à Nantes où le RC Lens affrontaient le FCN pour le compte de la 18ème journée de Ligue. Le score final est de 3 à 2.

Cinq jours après son match face au PSG et un troisième match nul consécutif, le racing n'enchaine pas et perds à l'extérieur. Au classement, une descente dans le ventre mou est possible à l'issue du week-end.





Buteur(s) lensois :

Pereira Da Costa 7eme; Kalimuendo 15eme;