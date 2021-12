Clermont - Lens : 2 - 2 (score final)

Match compliqué en ce milieu de semaine pour le racing, face à un Clermont Foot en difficulté en championnat. Rejoints au score par deux fois, les lensois acquièrent finalement un match nul, 2-2.

C'est Séko Fofana qui a donné par deux fois l'avantage aux sang et or. Dès la 13ème minute, où sa percée suivie d'un centre pour Sotoca trouve en fait le clermontois Gastien, buteur contre son camp. Rejoints à la fin d'une première période globalement maitrisée, les lensois reprennent rapidement l'avantage au retour de svetsiaires. La défense clermontoise, fixée par Kalimuendo et Sotoca, laisse le champ libre au vice-capitaine qui marque d'une frappe puissante (2-1).

Malhreuseument, les clermontois vont encore revenir, peu après l'heure de jeu, par Bayo, qui bat Leca à bout portant après un mouvement où Gradit se troue dans sa couverture (2-2).



Après un pied haut sur Jonathan Gradit, Franck Haise lance ses derniers atouts (Pereira Da Costa, Jean), face à un adversaire réduit à dix. Peine perdue, les clermontois conservant vaillamment le point du match nul.

Les lensois conservent la 5ème place de Ligue 1.

Buteurs lensois:

Gastien (Clermont, CSC) 13ème; Fofana (48ème).