Voici les onze titulaires lensois qui débuteront face à Clermont, dans un peu moins d'une heure. Le match est retransmis sur Amazon Prime Video.

Medina et Kakuta sont out, Haïdara et Cahuzac débuteront pour cette première des deux rencontres de la semaine.

Leca - Gradit, Danso, Haïdara - Clauss, Frankowski - Cahuzac, Doucouré, Fofana - Sotoca, Kalimuendo.