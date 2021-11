Brest - Lens : 4 - 0 (score final)

Sale dimanche pour les lensois : Au retour de la trêve internationale, le racing connait sa plus grosse défaite depuis le derby aller de la saison passée avec un score final de 4 buts à 0 en faveur des brestois.

Le RC Lens perds sa seconde place au classement, et pourrait également voir revenir Nice et Marseille.

Rien n'est allé dans le sens du racing cet après-midi. Ou plutôt, tout a réussi aux brestois qui avaient ouvert le score dès la 3ème minute de jeu (Mounié). Si les lensois ont failli égaliser par Frankwoski, qui voit sa frappe sauvée magnifiquement sur la ligne par Hérelle, le match a prématurément et définitivement tourné en faveur des locaux avant même le quart d'heure de jeu, grâce à Chardonnet (13ème, 2-0).



Sans abdiquer leurs intentions de jeu, les lensois rentrent aux vestiaires sur le score de 3-0 (Faivre ayant encore aggravé le score à la 33ème minute). En seconde période, ils ont définitivement bû le calice jusqu'à la lie. D'abord avec le but du 4-0 (Le Douaron, 69ème), ensuite avec l'expulsion d'Arnaud Kalimuendo pour un tacle non maitrisé (74ème). Pourtant, entre temps, Ganago et Fofana avaient eux trouvé le poteau... Un match à oublier très vite, mais il faudra faire sans Kalimuendo pour la réception d'Angers, vendredi prochain.