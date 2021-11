Le rÃ©sumÃ© de la confÃ©rence de presse avant Brest - Lens

Le RC Lens reprends le championnat après la trêve internationale et se déplace dimanche (13h00) à Brest, 18ème avec une seule victoire à son actif. Un classement qui reflète peu la forme récente des brestois. Franck Haise fait le point.

Groupe



Renforcé par quelque jeunes notamment Ibrahima Baldé (attaquant), de retour de blessure. Sa présence est probable pour la déplacement en raison des absences et formes en attaque.

Farinez pas encore de retour de sélection ce vendredi.



Machado est opéré et sa convalescence se passe bien. Saïd reprends athlétiquement.

Sotoca sera suspendu.

Reprise après la trêve



F.H. : "Nous sommes restés dans une forme de compétition grâce au match amical contre Zulte. Ce que l'on avait pas pû faire lors de la précédente trêve."



L'adversaire, Brest



F.H. : "Ils ont changé d'entraineur et de staff. Ils restent sur deux victoires dont celle face à Monaco. Ils marquent à chaque match. Leur forme est ascendante et je connais la difficulté qui nous attendra à Brest."



Arnaud Kalimuendo



F.H. : "Il a progressé à tout les niveaux. Aujourd'hui il a la connaissance du club et du jeu que l'on pratique. Il a beaucoup gagné avec le temps de jeu qu'il a en jouant régulièrement. C'est aussi quelqu'un qui a les pieds sur terre. Il sait que le haut niveau va lui demander des efforts constants pendant 10, 12 ans et qu'il ne faut pas en rester à ses stats actuelles.

Il y avait plein de clubs sur lui, on le sait. Il a fait le choix de revenir avec nous. Un choix réfléchi, mais aussi un choix affectif je pense.

Il est très matûre. Sa trajectoire avec la L1, la France Espoirs, et ses entrainements au PSG et maintenant à Lens, fait qu'il continue de gagner en matûrité."

Cécifoot



F.H. : "Je leur souhaite d'abord une super saison et de retrouver la compétition. C'est assez remarquable la symbiose entre le staff, les joueurs, leur gardien (qui est voyant)... A Rennes on l'avait expérimenté, avec lunettes et masques."