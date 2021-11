Le rÃ©sumÃ© de la confÃ©rence de presse avant Lens - Troyes

Après une défaite à Lyon (1-2), le RC Lens recevra dès vendredi soir (21h00) l'ESTAC de Yoann Touzghar et ce avant une trêve de seize jours. Franck Haise fait le point.

Groupe disponible



Facundo Medina sera certainement disponible malgré un aménagement individuel cette semaine.

Ignatius Ganago a repris collectivement et sera disponible.



Jean-Louis Leca sera suspendu (3 cartons jaunes en l'espace de dix matchs).

Deiver Machado sera opéré du ménisque et sera indisponible deux ou trois mois.

Trêve internationale



Un match amical à huis-clos à la Gaillette sera joué la semaine prochaine face à Zulte Waregem (Belgique).



Animation défensive contre Lyon



F.H. : "Les buts viennent tous d'erreurs... Face à Lyon c'est surtout le pénalty qui aurait pû être évitable et qui est dommageable par rapport au match que les joueurs ont fait."



L'adversaire, Troyes



F.H. : "Ils jouent souvent à cinq derrière, avec une capacité à se projeter et des transitions très habiles. Ils maîtrisent très bien ce qu'ils font et leurs derniers résultats leur donnent de la confiance."



Wuilker Farinez (qui sera titulaire)



F.H. : "Il a fait une semaine normale. Il a juste travaillé un peu plus avec la défense potentiellement titulaire. Sa semaine a été classique. J'ai entièrement confiance."



Cheick Doucouré



F.H. : "Je l'ai eu depuis son arrivée au club. Il a progressé à tout les niveaux. Dans sa lecture du jeu, dans l'équilibre, dans les sorties de balle, il était fort à la récupération et continue d'y progresser, mais aussi dans la verticalité pour franchir les lignes, élmiminer les joueurs... Il commence à avoir un bagage extrêmement complet.

Sa médiatisation dépends des journalistes, pas de moi. C'est une bonne personne, à l'écoute et très humble... La médiatisation, je ne pense pas que ça le dérange et les personnes connaissant le football doivent déjà très bien le connaitre."



Jonathan Clauss et l'Equipe de France



F.H. : "Je ne sais pas s'il y sera, mais je crois savoir qu'il n'a pas reçu de pré-convoquation. Alors je ne pense pas qu'il y sera..."