La confÃ©rence de presse avant la rÃ©ception de Metz

Une semaine après une déconvenue à Montpellier (1-0), le racing prépare la réception du FC Metz, dimanche à 15h00 au stade Bollaert-Delelis. Franck Haise a fait le point en conférence de presse.

Groupe



Gaël Kakuta à l'entrainement collectif. Ignatius Ganago aussi depuis jeudi. Ils seront disponibles comme Medina, de retour de suspension. Seul Haïdara n'a pas repris.

Retour sur Montpellier



F.H. : "La première mi-temps n'a pas été au niveau où on est habituellement. On aurait dû mieux faire. On est repartis avec d emeilleure sintentions mais on s'ets fait contrés. Une mi-temps sur deux n'est pas suffisant de toute façon.

Sur le but, Kévin Danso est bien touché au pied. Pas faceile à voir même sur la vidéo mais il est bien touché avant de tomber."



Metz à Bollaert-Delelis



F.H. : "On a été habitués aux huis-clos avec le confinement. Mais on est très heureux de revoir notre public. A nous de faire une vraie prestation et essayer de gagner contre Metz."



Medina



F.H. : "On a un groupe très hospitalier, il avait été très bien accueilli pour lui qui avait quitté l'Argentine pour la première fois. Il avait eu une période moins bien l'an dernier, ce qui est normal pour sa prmeière année. Cette saison j'attends de lui plus de régularité et de maturité, ce qu'il semble déjà avoir acquis."