Marseille - Lens : 2 - 3 (score final, victoire)

Lensois et marseillais ont donné un match intense ce dimanche soir en clôture de la 8ème journée de Ligue 1. Le score final de 3 - 2 se révèle être un excellent résultat de la part du racing, qui récupère la seconde place du championnat à l'OM..

Ce sont les lensois qui ont très bien commencé la rencontre, dominant tactiquement leurs adversaires durant toute la première demi-heure. F. Sotoca a transformé un pénalty acquis grâce à Séko Fofana dès la 9ème minute. P. Frankowski, titulaire à droite, a laissé penser que la rencontre aller être pliée après avoir inscrit un magnifique but du pied gauche, d'une frappe enroulée directement dans la lucarne de Lopez.

Vînt ensuite le show de Dimitri Payet, qui a remis les siens à égalité avant la mi-temps. D'abord d'un coup-franc parfait dans son placement puis dans son tir. Enfin, en transformant à son tour un pénalty concédé par C. Wooh.

La seconde période s'est révélée globalement plus équilibrée pour les deux équipes.

L'entrée de J. Clauss a semblée décisive lorsqu'en combinaison avec F. Sotoca, ce dernier a délivré un centre pour W. Saïd, démarqué devant la cage olympienne (3-2). Une délivrance pour l'attaquant qui arrivait comme "pari" cet été.

Lens s'impose et Marseille n'est plus invaincu en L1!

Buteur(s) lensois :

Florian Sotoca 9ème (s.p.); Przemyslaw Frankowski 27ème; Wesley Saïd 71ème.