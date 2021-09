Les points Ã  retenir de la confÃ©rence de presse de Franck Haise avant l'OM

Le RC Lens se déplace après deux matchs à domicile, dimanche soir au stade Vélodrome de Marseille. Avec pour objectif de se remettre de la première défaite de la saison, face à une équipe européenne en forme.

Groupe



Danso suspendu (carton rouge). Jean en reprise, non retenu. Kakuta encore incertain, décision demain.

Direction Marseille après la défaite



F.H. : "Il y avait beaucoup de frustation et d'énervement après Strasbourg. Y compris de mon côté. Il faut être exemplaire alors on y est revenu que très rapidement après le match.

Il manquait de l'efficacité mais les vents sont parfois trop contraires... On a mis des séances de yoga pour ramener du calme à la place de la frustration."

"L'OM est un très beau challenge. C'est une très belle équipe dans ses animations et ses joueurs."



Kévin Danso



F.H. : "C'est une expulsion imméritée. Les arbitres font des erreurs, on en fait tous, ce n'est pas le problème. Mais à quoi sert la VAR dans ce genre de cas?

On a aussi demandé l'annulation pure et semble de ce carton rouge, totalement immérité, et on a pas été entendus.

Christopher Wooh jouera donc dans l'axe de la défense."

Christopher Wooh



F.H. : "C'est un garçon intelligent et ouvert. Cela donne de bonnes bases pour progresser. Il a déjà la capacité de joueur en Ligue 1. A 20 ans en tant que défenseur central, il y a des erreurs de commises... il faut l'accepter, et en tant que coach, j'ai entièrement confiance en lui.

On a pas de pression pour Marseille, une équipe qui est devant nous."



Couloir gauche



F.H. : "Frankowski joue faux pied, c'est une chance pour varier le jeu. Et il est très constant. Mais j'ai aussi Machado, Haïdara, et Boura pour fournir mon couloir gauche, dans des profils différents."