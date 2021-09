Lens - Strasbourg: 0 - 1 (score final, dÃ©faite)

A huis-clos, les lensois ont connu la fin de leur invincibilité cette saison. Sévèrement réduits à dix en début de seconde période, ils n'ont pû réaliser l'exploit face à des strasbourgeois appliqués.

Il faudra vite digérer cette défaite 1 à 0 (L. Ajorque, 67ème) et se remettre au travail avant le déplacement à Marseille, dimanche soir.

La première période a été à l'avantage des lensois, malgré un beau bloc défensif strasbourgeois qui n'a pas laissé beaucoup d'occasions à Séko Fofana et ses coéquipiers.

Dès le début de la seconde période, Kévin Danso a été expulsé pour un geste engagé et jugé non maitrisé sur un ballon très excentré. Le juge de touche avait déjà signalé un hors-jeu, et Danso a touché le ballon très clairement avant de se téléscoper, emporté par son élan, avec Caci. L'arbitre de la rencontre n'a pas voulu se déjuger après une vérification rapide à la VAR... Ludovic Ajorque a donné l'avantage à son équipe après dix minutes de supériorité numérique.

Malgré un esprit combatif jusqu'au bout, et notamment un double poteau de Florian Sotoca dans les arrêts de jeu, les sang et or n'ont pû égaliser à dix contre onze, et face aux alsaciens qui évoluaient dans un système similaire en 3-5-2.