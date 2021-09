Les points Ã  retenir de la confÃ©rence de presse de Franck Haise avant Strasbourg

Le RC Lens enchaîne et reçoit Strasbourg, dès demain dans un Bollaert-Delelis à huis-clos (21h00, Amazon Prime Video). La LFP a en effet pris des mesures en réunion extraordinaire lundi et a infligé deux huis-clos totaux au club, et semble encore avoir l'intention d'en faire un exemple... En attendant, le sportif reprendra vite ses droits. A peine deux mois après la réouverture des stades au public, les joueurs ne devraient pas être perturbés par un nouveau match dans une enceinte vide.

Franck Haise fait le point, après un derby remporté dans un match complet, et qu'il faut bonifier aussi vite que possible.

Incidents lors du derby



F.H. : "On a beaucoup donné physiquement mentalement dans le derby. Il y a beaucoup de joie, mais beaucoup d'autres éléments aussi.

Il y a des faits, quand les gens viennent voir un match en famille, ils ne viennent pas pour prendre des sièges dans la figure. Cela ne devrait pas arriver.

Mais le terrain est un lieu qui devrait être sacralisé, réservé aux acteurs, joueurs et arbitres.

Pendant la mi-temps, on était pas sur le terrain. Si on avait été sur le terrain, je ne pense pas que cela se soit passé comme ça.



C'est une grande déception de ne pas pouvoir compter sur notre public contre Strasbourg. Car il y a eu beaucoup de belles images aussi samedi, que j'ai visionnées sur les réseaux sociaux."

Groupe



Corentin Jean possiblement de retour; Gaël Kakuta légérement incertain. Groupe de 21 ou 22 à prévoir.



F.H. : "On va pas faire tourner pour rien. Si je pense que certains joueurs peuvent jouer, c'est pour une forme d elogique et de concurrence, pas pour faire plaisir. Il y aura quelque changements."

Strasbourg



F.H. : "Ils sont entrain de bien assimiler leur système. Un 5-3-2 ou 3-5-2 qui prends bien forme, et un recrutement de qualité. On sent que c'est une équipe en progrès. "



Wesley Saïd



F.H. : "Je le connait depuis 13 ans. Je ne suis pas surpris de ses qualités. Il pourrait débuter mercredi."



P. Frankowski



F.H. : "C'est un joueur très souriant, très intelligent. Même si on parle encore en anglais avec lui, il s'acclimate facilement. On continue notre recrutement avec beaucoup de qualités footbalisitques et humaines."



#ClaussEnEDF



F.H. : "Je suis entraineur, pas supporter ni sélectionneur. Ce qui est sûr c'est que je suis content de ce qu'il fait chez nous. C'est à lui de ne pas être dans l'esprit de se mettre des limites.

En même temps il doit continuer à améliorer certains points, pour avoir de sobjectifs encore plus hauts."