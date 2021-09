Les points Ã  retenir de la confÃ©rence de presse de Franck Haise avant le derby

Pour le premier derby face au LOSC, en Ligue 1 et devant des supporters, depuis une éternité, Franck Haise a donné sa traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Voici les points à retenir avant ce match capital.

Groupe



Cheick Doucouré est de retour de suspension. Massadio Haïdara est de retour également. Ignatius Ganago est de retour d'isolement.

Corentin Jean a été gêné et devrait être indisponible. Jonathan Varane sera indisponible aussi (cheville).



Ligue des Champions côté LOSC



F.H. : "J'ai évidemment regardé le match de Lille, qui a été à son niveau de champion de France. Cela montre l'étendue du travail que l'on aura dans deux jours.

Eux jouaient le LDC quand nous on regardait le télé. Ils seront favoris."



Chemin parcouru depuis la saison dernière



F.H. : "La saison dernière c'est du passé. Je ne sais pas ce que donnera ce premier derby de la saison, mais les choses évoluent même si les noyaux durs n'ont pas bougé.

Sur le résultat on peut faire quelquechose de plus favorable. On va devoir être meilleurs sur notre animation défensive... C'est une évidence."



Ambiance



F.H. : "On a déjà connu de l'ambiance sur les deux premiers matchs. Les décibels vont encore monter mais ce qui comptera c'est que nous l'on monte d'un cran aussi sur le terrain."



Adaptation tactique avec trois relayeurs (Cahuzac, Dcououré, Fofana)



F.H. : "On peut imaginer cette adaptation, comme l'année dernière [en fin de saison]."



Florian Sotoca



F.H. : "La première satisfaction que j'ai ce sont ses matchs. Il est important dans la création des surnombres, dans la générosité... On lui demande aussi de marquer des buts, même si lui en marque moins, cela ne nous empêche pas d'en marquer. Et il fallait du sang-froid pour marquer à la 96ème contre Bordeaux."