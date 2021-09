Bordeaux - Lens: Le groupe lensois

Voici le groupe lensois sélectionné par Franck Haise pour le déplacement à Bordeaux, demain dimanche à 15h00.

Yannick Pandor prends la place de doublure de Jean-Louis Leca sur ce match. Wuilker Farinez revient en effet tout juste de sélection. Ignatius Ganago subit également une absence dûe au protocole sanitaire à son retour de sélection.

Massadio Haïdata est en phase de reprise. Cheick Doucouré purge son second et dernier match de suspension.

Jonathan Varane et Charles Boli reviennent eux dans le groupe. Arnaud Kalimuendo est présent pour la première fois après son retour au racing cette saison.

Leca, Pandor - Gradit, Danso, Wooh, Medina - Clauss, Machado, Boura, Boli, Frankowski - Cahuzac, Varane, Fofana, Kakuta, P. Da Costa - Sotoca, Jean, Kalimuendo, Saïd.