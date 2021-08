RC Lens - Lorient : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - Lorient qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent un match nul, 2 buts partout.

LECA (4) : Il avait beaucoup mieux à faire sur le second but lorientais, une frappe peu puissante à son premier poteau. Il n'a pas saisi non plus l'occasion de rapporter des points à son équipe sur le premier bien que sortir vite était beaucoup plus difficile.



MEDINA (7) : L'argentin est resté dans la lignée de ses derniers bons matchs. Il s'est montré plus souvent à la relance balle au pied, en particulier durant la fin de la seconde période où il a été l'un des rares à sonner la révolte... et cette grinta a permis au racing d'éviter la défaite quelque minutes plus tard.



DANSO (7) : Très solide et assuré derrière, il s'est souvent retrouvé bien placé pour avorter les actions lorientaises. Déjà beaucoup de sérénité se dégage chez cette jeune recrue.



GRADIT (6) : Il a lui aussi réalisé une belle partie, mais son défaut d'alignement menant au premier but entâche son mois d'août très réussi jusqu'ici.



CLAUSS (7.5) : Egal à lui-même, il a évidemment surtout signé son match par un but magnifique sur coup-franc direct. Avant cela, il avait trouvé le poteau. Un peu moins efficace sur ses corners, il a cédé sa place à Ismaël Boura en fin de match. Le jeune latéral n'a pas semblé à l'aise sur le côté droit.



FRANKOWSKI (6) : Il a gagné sa titularisation sur le flanc gauche après deux passes décisives en deux entrées. Plutôt mobile, il a été intéressant, mais devant repiquer sur son pied fort, il a aussi ralenti les actions. Remplacé par Deiver Machado.



FOFANA (8) : L'homme fort du racing depuis déjà de longs mois. Un peu acculé par ses tâches défensives en première période, il est parti de plus bas en seconde. Il a pris ses responsabilités en leader et a parachevé sa prestation par un très beau but. Attention, il ne pourra pas toujours tout faire lorsque le racing se retrouve mené à domicile...



CAHUZAC (3) : Invisible et acculé au milieu de terrain, surtout en première mi-temps. Il a aussi été imprécis dans ses transmissions. Montre déjà des signes inquiétants pour sa dernière année de contrat, alors que l'on compte sur lui pour suppléer Cheick Doucouré.



KAKUTA (4) : Comme ces dernières semaines, il n'a pas réussi à maitriser et conserver suffisamment de ballons pour peser sur les offensives lensoises. Son jeu long n'est jamais arrivé à destination non plus. Il amène tout de même le ballon d'égalisation dans la surface, avant de rater sa frappe... Insuffisant pour celui qui était si décisif l'an dernier et dont on attends plus. Remplacé par le jeune David Pereira Da Costa.



SOTOCA (5) : Il a usé de son volume en première mi-temps en allant rechercher beaucoup de ballons très bas sur le terrain. Un jeu très vertical qui a semblé étrange et a résulté par un nombres incalculables de ballons touchés... et très souvent stériles. En seconde période, il était moins dispersé et plus présent aux avant-postes et a même pû cadrer une tête, trop peu puissante. Il a également participé à l'action d'égalisation. Remplacé par Corentin Jean.



GANAGO (6) : Très actif et très pesant sur la défense lorientaise, il s'est signalé sur plusieurs actions dangereuses. Il s'est un peu éteint par périodes, jusqu'à son remplacement par Simon Banza à la 66ème minute.