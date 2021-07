Dernier match de prÃ©paration: RC Lens 4 - 1 Udinese

Le RC Lens a surclassé l'Udinese Calcio, 4 buts à 1, samedi soir pour son dernier match de préparation avant la Ligue 1 et Rennes.

Les italiens, 14èmes de Serie A la saison passée et qui ne représentaient pas forcément un adversaire supérieur, n'en étaient qu'à leur 3ème match amical cet été. Il reprendront en effet leur championnat deux semaines plus tard que les lensois.

Déployant leur jeu habituel sous l'ère Franck Haise, ces derniers ont rapidement mené au score (2-0, 16ème) avant de laisser un peu plus le ballon à leurs adversaires. Les italiens ont réduit le score dans le dernier quart d'heure seulement (3-1, 78ème).

Deiver Machado était laissé au repos (gêne musculaire) et Jonathan Gradit, qui sera suspendu contre Rennes, était sur le banc.

Simon Banza, qui a marqué des points lors de cette préparation, était titulaire en attaque. Massadio Haïdara a retrouvé la défense centrale, qu'il avait connu fin 2020 pour palier aux absences. Christopher Wooh, la recrue estivale et remplaçant théorique de Loïc Badé, est l'autre satisfaction à la fois de l'avant-saison et du match.

La composition du RC Lens:

Leca - Fortes, Wooh, Haïdara - Clauss, Boura - Doucouré, Fofana, Kakuta - Banza, Ganago.



Sur le banc: Farinez, Pandor, Machado, Sotoca, Cahuzac, Da Costa, Gradit, B. Pereira, M. Cissé, Varane.

Entrés en jeu: F. Sotoca (pour S. Banza, 66ème), D. Machado (I. Boura, 66ème) et D. Pereira Da Costa (G. Kakuta, 66ème); M. Cissé (I. Ganago, 77ème); J. Gradit (C. Wooh, 85ème), Y. Cahuzac (S. Fofana, 85ème).



Buteurs lensois:

C. Wooh (12ème);

I. Boura (16ème);

S. Banza (45ème+2);

D. Pereira Da Costa (89ème).