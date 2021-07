Match de prÃ©paration Lens - Union Saint-Gilloise: 0 - 1 (score final)

Le RC recevait ce vendredi après-midi pour son deuxième match de préparation à Billy-Montigny l'Union Saint-Gilloise. Le score final a été de 1 but à 0 en faveur des belges.

Equipe de la 1ère période :

Pandor - Wooh, Fortes, Sène - Clauss, Machado - Doucouré, Cahuzac, Pereira Da Costa - Kakuta, Banza.



Pour la seconde période:

Pandor - Gradit, Fortes, Kembo - Boli, Boura - Varane, Fofana, Camara - Oudjani, Sotoca.

A noter la blessure (claquage) de Charles Boli, entré en position de piston droit. Ignatius Ganago et Wesley Saïd sont toujours ménagés. Valentino Lesieur, jeune gardien portugais, a effectué une trentaine de minutes. Yannick Pandor lui a effectué une belle partie en l'absence de Jean-Louis Leca, également ménagé, et Wuilker Farinez, en vacances après la Copa America.



Le match s'est déroulé dans une ambiance lourde et délétère difficilement compréhensible pour un match de pré-saison. Jonathan Gradit a été expulsé en fin de match pour une intervention rugueuse. L'équipe belge, qui jouait son huitième match amical cet été, a semblée tout le long de la partie agacée par l'engagement et le pressing des lensois.