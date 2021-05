Lens - Monaco : 0 - 0 (score final) Le RC Lens termine 7Ã¨me de Ligue 1

Le RC Lens n'a pû faire mieux qu'un match nul sur le score de 0 à 0 face à Monaco, en clôture du championnat. Très dominés, ce résultat laisse échapper une qualification européenne au profit du Stade Rennais, vainqueur du déjà relégué Nîmes Olympique. Les lensois terminent 7ème de Ligue 1, au terme d'une saison malgré tout exceptionelle!

La première période a largement été dominée par les monégasques. En défense de leur troisième place au championnat, les joueurs de l'ASM ont asphixié les lensois dans leur moitié de terrain. Il a fallu attendre la 33ème minute et une frappe sans conviction de Ganago pour enfin voir une offensive lensoise, alors que Jean-Louis Leca avait déjà dû s'employer à plusieurs reprises face à l'armada menée par Volland et Ben Yedder.

Dans les autres matchs, Rennes a ouvert le score face à des nîmois peu concernés, et le RC Lens perdait ainsi sa 6ème place et sa qualification européenne.

La seconde période a été à l'image de la première. Les lensois acceptent de jouer en contre, et placent quelque actions, mais à l'heure de jeu, Monaco domine toujours statistiquement avec 15 tirs contre un seul pour Lens.

Le jeu se débride néanmoins, et c'est Séko Fofana qui place notamment une frappe puissante sur le poteau, une balle de qualification européenne à la 76ème minute. Les lensois terminent mieux la rencontre, sans trouver de faille, et terminent la saison 7ème de Ligue 1, aux portes de l'Europe.