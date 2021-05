Le rÃ©sumÃ© de la derniÃ¨re confÃ©rence de presse de la saison de Franck Haise

Absent hier de l'entrainement pour un mal de dos, Franck Haise reprends du service pour la dernière conférence de presse de presse de la saison. Les lensois reçoivent Monaco dimanche soir, et devront l'emporter pour garantir une place européenne en barrage de l'Europa Conference League.

Groupe



Sans Clément Michelin, blessé. Gaël Kakuta touché à l'orteil, décision demain. Massadio Haïdara a repris et est OK.



Bordeaux



F.H. : "Durant la première demi-heure Bordeaux n'est pas venu dans nos 16 mètres, jusqu'au pénalty. La défaite après elle s'annonçait...

Je n'ai peut-être pas trouvé les ressorts pour ensuite revenir. C'est un match différent de ce que l'on a vécu, avec un enjeu un peu plus fort. On était pas calibrés pour cela. Il nous manque un peu d'expérience. Ces matchs là vont nous servir pour le futur."



Monaco



F.H. : "Leur enjeu, c'est leur histoire. J'ai envie que l'on laisse une bonne image sur cette magnifique saison, pas que l'on reste sur deux buts encaissés en fin de match contre Bordeaux.

Clairement la pression est quand même sur eux. Nous, on était calibrés pour jouer le maintien. On a juste la pression de faire un bon match."



Qualification européenne



F.H. : "La réalité est que l'on est encore devant, mais que Monaco est favori contre nous et Rennes joue Nîmes. Ce qui m'intéresse est que l'on fasse un match qui ressemble au RC Lens. J'espère que l'on va montrer une bonne image jusqu'à cette 38ème journée. J'attends dimanche soir, ça sert à rien de parler. Je pense qu'on donnera tout, le terrain parlera."



Déception en cas de 7ème place



F.H. : "Il y aura de la déception sur le coup. Mais si on regarde l'ensemble des 38 journées, il y en aura probablement moins."



Défense



F.H. : "On encaisse un but par match, il faudra retrouver de la solidité face à Monaco. Mais l'effectif encore une fois a beaucoup évolué en Ligue 2. Je serais toujours avec mes joueurs quelque soient les erreurs qu'ils font, car je les aient choisis. Ce qui compte c'est qu'ils donnent tout."