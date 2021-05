Bordeaux - Lens : 3 - 0 (score final)

Les lensois n'ont pas rempli leur mission ce dimanche face aux bordelais, et s'inclinent sur le score de 2 buts à 0.

En première période, les lensois ont largement dominé leurs hôtes avec pas moins de 64% de possession. Le scénario a donc été cruel lorsque Jonathan Clauss a stoppé le ballon de la main dans la surface de Jean-Louis Leca, sur l'une des rares offensives bordelaises. Hwang, le sud-coréen, a transformé le pénalty et a permis à son équipe de rentrer aux vestiaires avec un avantage peu logique de 1 but à 0.

En seconde période, Franck Haise joue son va-tout à l'heure de jeu, et sacrifie Facundo Medina pour passer en 4-3-3 avec Arnaud Kalimuendo, Ignatius Ganago et Corentin Jean sur le front de l'attaque. Le racing peine néanmoins à se procurer des occasions nettes face à des bordelais qui ont repris un peu de confiance alors qu'ils se trouvaient au pied du mur dans la course au maintien.

Côté sang et or, les hommes forts habituels ont montré eux plus de nervosité, à l'image de Gaël Kakuta qui rentre directement au vestiaire lors de son remplacement par Pereira Da Costa.

C'est Sabaly qui crucifie les espoirs lensois en inscrivant le but du 2 à 0 à deux minutes de la fin. Puis Zerkane pour le 3-0 à la 91ème minute sur un contre éclair.

Dans les autres matchs, le Stade Rennais a perdu face à Monaco (2-1). Marseille acquis sur le fil la victoire face à Angers (3-2) et valide son billet européen ce soir, très probablement l'Europa Ligue. Il faudra néanmoins réaliser un exploit face à Monaco la semaine prochaine, pour décrocher l'Europe. Le racing garde un point d'avance sur Rennes.