Lens - Lille : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le derby, largement perdu 3 buts à 0 par le RC Lens. L'arbitrage du match Clément Turpin en avait dessiné le scénario dès la première minute de jeu et un pénalty généreusement accordé.



Clément Michelin, expulsé, ne sera pas noté après avoir passé moins de 45 minutes sur la pelouse. Il n'aura d'ailleurs pas joué une seule mi-temps complète sur l'ensemble des deux derbies de cette saison (pour rappel, son autre expulsion après 4 minutes sur la pelouse à l'aller). Le latéral droit, titularisé à gauche, a enchainé une deuxième performance catastrophique. Son avenir semble de plus en plus s'inscrire en pointillés à Lens.

LECA (3) : Il a montré son mauvais visage, car il n'a jamais semblé apporter de sérénité après un début de match où il encaisse un pénalty précoce. Pas exempt de reproche sur les deux autres buts.



FORTES (4) : Titulaire surprise, il a été battu face à la vitesse des attaquants du Losc.



BADE (4) : Il a souffert même si la défense a été très remaniée en fonction des faits de match. Auteur de quelques bonnes interventions, il a commis la perte de balle du 3-0.



GRADIT (5) : Il a surnagé dans une défense qui a souffert. Il dépanne à gauche après l'expulsion de Michelin. Montre son envie de relanceur durant le temps fort lensois en première période.



CLAUSS (5) : Il a eu plus de tâches défensives qu'à l'accoutumée, mais il a quand même apporté le danger, comme d'habitude également.

Remplacé par Boura.



CAHUZAC (4) : Il a tenté d'exploiter son rôle de milieu excentré en compagnie de J. Clauss mais cela n'aura pas suffit à éclairer une partie dans laquelle le milieu de terrain a été battu.



DOUCOURE (5) : Il a été en difficulté avec le reste du milieu de terrain. Quelques éclairs mais il ne pouvait guère faire plus vu les circonstances.

Remplacé par Mauricio.



FOFANA (4) : Toujours très actif, trop au goût de l'arbitre du match apparemment. Il a aussi eu quelques occasions, qu'il a mal exploitées.

Remplacé par Pereira Da Costa.



KAKUTA (4) : Un match en demi-teinte mais globalement très décevant de la part du meneur de jeu. Il aurait dû créer la révolte en première période, et s'est éteint en seconde.

Remplacé par Sotoca.



Ganago (5.5) : Il est tombé sur un très bon Maignan, dommage car il s'est procuré les occasions pour faire la différence. Le meilleur sang et or hier soir, malgré tout.

Remplacé par Kalimuendo.