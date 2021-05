Lens - Lille : 0 - 3 (score final)

Derby complétement raté pour le RC Lens qui s'est incliné 3 à 0 face à Lille ce vendredi soir. Pourtant, une période forte du racing laisse des regrets quand au déroulement du match et des faits de jeu subis.

Le match a commencé par une première action où Jonathan Clauss et Seko Fofana concèdent un pénalty aveuglément accordé dès la 2ème minute de jeu. Il est transformé par Yilmaz (4ème). Avec ce handicap de départ, les lensois vont néanmoins mettre en place leur jeu et dominer durant la demi-heure suivante. Clément Michelin va cependant se faire expulser en récoltant un deuxième carton jaune pour excès d'engagement à la 35ème minute.

Un tournant du match concrétisé cinq minutes plus tard par le second but du LOSC et de son attaquant moyen-orientais (40ème, 0-2).

Les lensois n'auront pas abdiqué ou démérité en seconde période, après s'être réorganisés en 4-2-1-2. Mais la tâche était trop hardue en infériorité numérique. Le LOSC inscrit le troisième but à l'heure de jeu, après avoir repris un second ballon sur un tir que Jean-Louis Leca avait réussit à repousser.

Le RC Lens perds gros au classement et passe derrière l'OM à la différence de but. Marseille jouera dimanche à Saint-Etienne, et Rennes recevra le PSG. Il faudra vite se reconcentrer et renouer avec la victoire à Bordeaux pour l'avant-dernière journée de la saison!