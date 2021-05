Le rÃ©sumÃ© de la confÃ©rence de presse de Franck Haise avant le derby

Voici les points à retenir de la conférence de presse de Franck Haise avant le derby face à Lille, vendredi soir à 21h00. Le RC Lens prépare un derby de très haut niveau puisque les deux équipes jouent une qualification continentale, un enjeu jamais vu depuis 2006.

Groupe disponible



Cheick Doucouré et Jean-Louis Leca sont de retour.

Massadio Haïdara indisponible après s'être blessé hier à l'entrainement (mollet). Risque probable de fin de saison pour lui.



Piston gauche



F.H. : "Je trouve Clément Michelin intéressant à gauche. Il enchainera certainement. J'ai discuté avec Ismaël Boura, il connait les raisons pour lesquelles il n'a pas été titulaire."



Derby



F.H. : "A l'aller on avait réussi une bonne entame. On a été battus par plus forts, en finissant à 9. J'ai fait des Lens-Lille avec les jeunes et la réserve, la rivalité existe, elle reste saine.

On va essayer de poser des problèmes à Lille, je reste concentré pour essayer de faire le meilleur match possible face à une équipe solide et qui est en tête."



Classement



F.H. : "Ce que je souhaite avant tout c'est que Lens soit le plus haut au classement. On est cinquièmes sur un fil avec l'OM. On a deux points d'avance sur Rennes. On va se battre pour conserver cette avance."



Saison exceptionelle



F.H. : "La saison est exceptionelle et restera exceptionelle quoiqu'il arrive. Surtout pour un promu, avec ce nombre de points, et avec une identité de jeu. Cela n'arrive pas fréquemment.

Je n'aurais aucun regret. Mais je sais que l'on va tout donner jusqu'au bout. On ne pourra être que fiers, en finissant 5, 6 ou 7èmes."



Axe d'amélioration



F.H. : "On a encore beaucoup de travail car on encaisse toujours un but par match. Il y a des raisons comme les erreurs individuelles, mais on a encore pour ces trois derniers matchs des axes de progression."