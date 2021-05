PSG - Lens : 2 - 1 (score final)

Les lensois ne sont pas passés loin de l'exploit face au Paris Saint-Germain, et s'inclinent valeureusement sur le score final de 2 buts à 1.

Ils n'auront donc pas démérité, effectuant une belle partie tout au long du match, et maintenant un bloc défensif assez solide tout en se procurant plusieurs occasions.



C'est Facundo Medina qui a commis une erreur individuelle menant à l'ouverture du score de Neymar (33ème, 1-0). Wuilker Farinez, auteur d'un bon match, a manqué de communication avec Jonathan Gradit qui concède le corner du second but parisien (59ème, 2-0).

Ignatius Ganago a réduit la marque dans la foulée, marquant d'un but de près en reprenant un ballon dévié de Kalimuendo (61ème, 2-1).

Les lensois ne sont pas passés loin de voir le match plié à la 85ème, lorsque Mauro Icardi inscrit un troisième but parisien, annulé dans un second temps par la VAR pour une position de hors-jeu.

Franck Haise aura tenté le tout pour le tout avec des changements très offensifs (Kakuta, Banza, Jean, Mauricio, et Sotoca), mais le score en restera là.

Le racing reste temporairement cinquième mais perds son but d'avance sur l'OM. Rennes jouera demain pour dépasser les deux équipes. Le PSG lui prends la tête de la Ligue 1 devant le LOSC.

Buteur(s) lensois :



Ignatius Ganago (61ème).