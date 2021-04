Le rÃ©sumÃ© de la confÃ©rence de presse de F. Haise avant le PSG

Voici les points à retenir de la conférence de presse de Franck Haise avant le déplacement à Paris, samedi à 17h00. Le PSG, défait hier soir en Ligue des Champions (2-1 face à Manchester City), reçoit le RC Lens entre les matchs aller et retour de sa demi-finale.

Les joueurs de Franck Haise eux, abordent le sprint final dans lequel ils auront quatre matchs très compliqués pour créer l'exploit d'une qualification européenne.

Groupe disponible



Zackaria Diallo out pour la fin de saison.

Loïc Badé, Massadio Haïdara, Issiaga Sylla seront suspendus.



Gaël Kakuta s'entraine et aura un dernier résultat de test demain, peut-être dans le groupe à la dernière minute.

Jean-Louis Leca est incertain, Wuilker Farinez sera titulaire quoiqu'il arrive. Yannick Pandor en doublure probable.



Cheick Doucouré, Clément Michelin, Florian Sotoca sont de retour de blessure.

Banza et Fortes reviennent eux de suspension.

Paris



F.H. : "J'ai regardé le match d'hier, et notamment le banc de touche. Il n'y a que des joueurs de très haut niveau. On va essayer avec nos arguments de s'opposer et malgré tout de leur poser des problèmes. Mais ils nous en poseront plus à nous que nous à eux c'est certain.

Je pense qu'ils sont focalisés sur le fait de tout gagner. Ils peuvent changer leur équipe et battre n'importe qui en Ligue 1."

Rennes et Marseille



F.H. : "C'est la réalité, ils sont armés pour aller chercher la 5ème place. Ca ne me dérange pas plus que ça, nous sommes des challengers depuis le début."

Kalimuendo



F.H. : "Il fait partie de l'effectif du RC Lens et pourra donc jouer contre le PSG. A l'aller, il faisiat partie de l'effectif du PSG mais ça a changé !"