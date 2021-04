Brest - Lens : 1 - 1 (score final)

Le RC Lens défiait ce dimanche le Stade Brestois pour le compte de la 33ème journée de Ligue 1.

Dans un match qui s'est animé dans sa dernière demi-heure, les lensois repartent avec un point difficilement acquis mais qui leur permet de garder un petit avantage au classement sur Marseille et Rennes.

Les lensois ont démarré difficilement la rencontre. Il a fallu attendre la 12ème minute pour voir Corentin Jean tenter une première frappe de loin, signe du début d'un temps fort qui n'aura pas vu les sang et or ouvrir la marque.

Au contraire, ce sont les brestois, bien en place, qui vont marquer sur un corner direct (peut-être touché par Cahuzac?) à la 37ème minute de jeu et au terme d'une première période terne où les deux équipes peinent à se procurer des occasions.

Le premier événement de la seconde période a été l'expulsion de Franck Haise à la 64ème minute. La réaction du coach laisse à penser qu'il s'agit d'une incompréhension, plus que des "mots" invoqués par le quatrième arbitre...

Avec les changements de la ligne offensive (entrées de Ganago et Banza), les lensois, très sanctionnés aujourd'hui, acquièrent finalement un pénalty grâce à Ganago et après intervention de la VAR. Gaël Kakuta se charge de le transformer et égalise à un but partout (72ème).

Steven Fortes est à son tour expulsé la 81ème minute après avoir écopé d'un second carton jaune. Adrien Louveau effectue alors ses débuts en Ligue 1 en remplaçant le buteur du jour, Gaël Kakuta.

La fin du match est électrqieu notamment entre le brestois Jean Lucas et Ignatius Ganago. Le premier est expulsé, de même que Simon Banza, qui prends un carton rouge direct.

A 10 contre 9, les deux équipes se séparent sur un score nul de un but partout, un moindre mal pour le racing qui devra encore composer avec de nombreux absents et suspendus contre Nîmes la semaine prochaine!

Buteur(s) lensois:

Gaël Kakuta (72ème, s.p.)