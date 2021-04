Lens - Lorient: 4 - 1 (score final)

Le RC Lens a remporté la victoire recherchée face à Lorient, 3 buts à 1, et conforte sa cinquième place au classement, malgré le retour de Rennes, vainqueur de Nantes en début d'après-midi.

C'est le onzième match sans défaite en L1 d'affilée pour l'équipe de Franck Haise, malgré les difficultés rencontrées cette semaine avec le Covid-19.

Ce sont les lensois qui ont le mieux commencé la rencontre. Gaël Kakuta a ouvert le score en transformant un pénalty acquis par Corentin Jean. Après cela, ce sont le slorientais qui ont dominé les débats. L'égalisation de Moffi est logiquement intervenue à la demi-heure de jeu. Les bretons ont continué leur domination, mais c'est Corentin Jean qui a redonné l'avantage aux sang et or en fin de première période, d'un but fort habile avec une feinte de frappe éliminant la défense adverse.

La seconde mi-temps a commencé à l'image de la première, avec le but du break qui a été inscrit par l'autre attaquant titulaire du jour, Arnaud Kalimuendo, qui rodait au second poteau sur un corner tiré par Clauss. De quoi relancer la concurrence du secteur offensif puisque les deux joueurs ont donc été décisifs.

Les lensois ont ensuite maitrisé le rythme du match, malgré les quelque tentatives lorientaises, moins nombreuses qu'en première mi-temps. Simon Banza, entrant en fin de match, a parachevé la prestation du racing en transformant le pénalty qu'il avait acquis, grâce à un beau travail de David Pereira Da Costa, autre entrant (4-1, 88ème).



Le RC Lens est 5ème de Ligue 1, et creuse l'écart sur l'OM, désormais à trois points et avec une différence de but défavorable!

Buteurs lensois:



G. Kakuta (16ème, s.p.); C. Jean (39ème); A. Kalimuendo (63ème); S. Banza (88ème, s.p.).