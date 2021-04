Lens - Lyon : 1 - 1 (score final)

Le RC Lens recevait l'Olympique Lyonnais ce samedi soir, un des chocs de la 31ème journée de championnat.

Les lensois, qui ont mené au score, obtiennent tout de même un bon résultat, 1 but partout, face à un candidat au titre. Ils sont assurés de conserver leur cinquième place au classement.

Les lensois ont fait bonne figure dans la première période, malgré la domination lyonnaise dans la possession du ballon. Bien en place défensivement, ils n'ont guère laissé d'occasions franches aux attaquants de l'OL.

Ils ont même pû mettre en place leur jeu offensif qui a permis, à l'issue de ce temps fort, à Cheick Doucouré d'inscrire un but lointain... refusé pour la déviation de la main de Florian Sotoca. Le mouvement était parti d'un pressing à deux sur le gardien Lopes, que Gaël Kakuta n'avait pû exploiter lui-même. Quelque sminutes plus tard, c'est Jonathan Clauss, qui aurait pû permettre aux sang et or de mener, avec une frappe puissante, là encore arrêtée en deux temps par Anthony Lopes, devant Kakuta qui avait suivi.

Les lyonnais ont alors mieux terminé cette première période, mais les deux équipes sont rentrées au vestiaire sur un score nul et vierge.

La seconde période a été plus à l'image du temps fort lensois, malgré le danger permanent de l'attaque lyonnaise. Jean-Louis Leca s'est employé à plusieurs reprises pour permettre aux siens de continuer à déployer un jeu débridé.

L'ouverture du score lensoise intervient à la 65ème minute, avec un Jonathan Clauss bien plus en vue depuis la reprise. Gaël Kakuta le trouve après un appel où il a dézoné plein axe. Il laisse Anthoné Lopes complètement atterré après l'avoir battu d'un plat du pied dans le petit filet opposé. 1-0.

Malheureusement, les lyonnais n'abdiquent pas, et l'égalisation interviendra à la 81ème minute par Paqueta, qui reprendra un ballon arrivé rapidement dans la surface grâce à Cherki.

La fin de match aura vu les deux équipes tenter le tout pour le tout, surtout l'OL, réduit à 10 après l'expulsion de Slimani (90ème). Le score en restera là (1-1), avec un nul équitable qui contentera un peu plus le RC Lens.

Buteur(s) lensois:

Jonathan Clauss (65ème).