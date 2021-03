Strasbourg - Lens: 1 - 2 (score final, victoire)

Le RC Lens se déplaçait à Strasbourg aujourd'hui pour le compte de la 30ème journée de Ligue 1. Défaits au match aller, ils reviennent cette fois-ci avec les trois points de la victoire, ce qui leur permet d'être de nouveau seuls cinquièmes, devant l'OM et désormais Rennes.

Evoluants avec un seul attaquant de pointe (S. Banza), et G. Kakuta ainsi que S. Fofana en soutiens très dynamiques, le début du match a été à sens unique pour les lensois. Massadio Haïdara a rapidement concrétisé cette domination en marquant un but chanceux sur un second ballon de corner. Les lensois ont eu d'autres occasions de faire le break, notamment par Fofana.

Mais ce sont les strasbourgeois qui ont égalisé, sur leur première occasion. Un coup-franc concédé par Loïc Badé et mal négocié par Leca et sa défense, en retard sur le repli, a permis à Jean-Ricner Bellegarde de fêter son premier but en L1 face à son club formateur (1-1, 20ème).

S'en ai suivi une période de domination du RC Strasbourg dont les sang et or ont eu du mal à se sortir. La lumière est venue de Séko Fofana (servi par Jonathan Clauss), qui perce dans la surface et conclu en force (2-1, 40ème).

La seconde période aura vu la même alternance entre large domination lensoise, et temps plus faibles qui auraient pû permettre aux locaux de revenir à nouveau. Leca sauve d'ailleurs un nouveau ballon très dangereux offert par Badé. Seko Fofana rate le break à plusieurs reprises. Malgré d'ultimes tentatives strasbourgeoises et quatre minutes d'arrêts de jeu, le score en restera à celui qu'il était à la mi-temps, 2 buts à 1 pour le racing, qui fait la bonne opération de la journée!





Buteurs lensois:



Massadio Haïdara (6ème); Séko Fofana (40ème).