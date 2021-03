Lens - Metz: 2 - 2 (score final)

Le RC Lens recevait le FC Metz cet après-midi à Bollaert-Delelis, pour la 29ème journée de championnat. Dans ce choc, aucune équipe n'aura effectué la bonne opération avec un match nul sur le score final final de 2 buts partout.

La première période aura vu les lensois lentement imposer leur jeu. Avant la fin du premier quart d'heure, Jonathan Clauss a forcé le destin en marquant d'un coup-franc direct, détourné par le mur messin.

Par la suite les messins ont exploité une nouvelle erreur de communication entre Loïc Badé et Facundo Medina. Ce dernier provoque un pénalty évitable qui ets trasnformé par Vagner (1-1, 27ème).

La fin de la première mi-temps aurait pû tourner à l'avantage de l'une ou l'autre des équipes, mais c'est Yannick Cahuzac qui redonne l'avantage au score aux lensois. Un centre de Fofana, laissé par Florian Sotoca, lui permet de marquer de près (2-1, 36ème). Le score en restera là à la pause.

En seconde période, les messins reviennent avec de meilleures dispositions. Et c'est l'ancien lensois et arrageois Thomas Delaine qui égalise d'une frappe enroulée mais puissante, suite à l'incapacité de la défense lensoise de se dégager d'une situation illisible (2-2, 57ème).

Comme en première mi-temps, la suite de la rencontre aura vu les lensois pousser pour reprendre l'avantage, sous l'impulsion notamment des entrants Kakuta et Banza. Mais le score en restera là. Les lensois sont rejoints par Marseille au classement, et sont désormais 6èmes à la différence de but.

Buteurs lensois:



Jonathan Clauss (13ème); Yannick Cahuzac (36ème).