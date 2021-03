Red Star - Lens: 3 - 2 (score final, Ã©limination)

Le RC Lens se déplaçait au stade Bauer de Saint-Ouen, à 14h15, pour y affronter le Red Star en 16ème de finale de Coupe de France.

Ce sont les joueurs du Red Star qui ont le mieux commencé la rencontre, les lensois évoluant sur un faux rythme.

Suite à un contre mené par Benjamin Gomel, et une interception manquée par Medina, puis une certaine passivité de Boura, les audaniens vont ouvrir le score dès la la 21ème minute. Wuilker Farinez, qui s'était illustré sur plusieurs frappes lointaines, n'a cette fois-ci rien pû faire.



Un mal pour un bien puisque cela a réveillé les lensois. Medina et Boura se sont repris en permettant au premier de marquer d'une tête décroisée sur un corner très bien tiré par le second. Il aura fallu attendre près de 25 minutes pour voir les sang et or s'approcher de la surface adverse et se montrer dangereux. Un score de un but partout donc à la pause.

La seconde période a vu revenir sur le synthétique de Baueur de bien plus engagés lensois. A la suite d'un beau mouvement collectif parti de la gauche de la défense, Cheick Doucouré a inscrit une frappe magnifique à l'entrée de la surface (2-1, 49ème).

Les audaniens n'ont néanmoins pas abdiqué, effectuant un très bon match devant une trentaine de leurs supporters, venus occuper les abords de la "4ème tribune" à l'extérieur du stade... et qui ont finalement assisté à l'égalisation de leur équipe à la 82ème minute (2-2). Puis à la qualification des leurs, sur un mouvement éclair en une touche de balle qui a laissé la défense lensoise encore trop apathique, pour espérer mieux dans cette Coupe (3-2, 90ème).



Buteur(s) lensois:



Facundo Medina (29ème);

Cheick Doucouré (49ème).