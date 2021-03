Saint-Etienne - Lens: 2 - 3 (score final, victoire)

Le RC Lens se déplaçait à Saint-Etienne aujourd'hui avec un coup d'envoi qui avait lieu à 19h00. Le racing effectue une très bonne opération en s'imposant 3 buts à 2!

En première période, les lensois ont fait preuve d'efficacité en menant deux buts à zéro après 25 minutes de jeu. A la 20ème minute, Kalimuendo provoque dans la surface une faute incontestable de Moukoudi. Sotoca transforme le pénalty, en force du plat du pied. Cinq minutes plus tard, Kalimuendo à nouveau arrive à contrôler dans un mouchoir de poche et à se retourner après une passe de Séko Fofana. Il termine parfaitement son enchainement en battant Moulin entre les jambes.

Malgré tout, les stéphanois ont sû se montrer dangereux et même dominateurs en étant plus souvent dans la moitié de terrain lensoise et en tentant d'écarter le jeu (65% de possession, 24 centres avant la pause!). Ils arrivent logiquement à réduire la marque par Moukoudi, qui marque d'une tête imparable sur corner qui laisse Jean-Louis Leca stoïque.

La seconde période est bien plus équilibrée et plus à l'avantage des lensois, revenus occuper le terrain plus haut et regagner la possession du ballon. Sous l'impulsion de Séko Fofana, les occasions de contre se font nombreuses, sans succès dans les derniers gestes de la part de Massadio Haïdara, Florian Sotoca, Arnaud Kalimuendo, ou Fofana lui-même. A noter à l'orée du dernier quart d'heure, l'entrée en jeu du jeune David Pereira Da Costa, pour la première fois en Ligue 1. Alors que le score aurait pû évoluer en faveur des stéphanois avec les dernières tentatives de Bouanga, c'est Pereira Da Costa qui conclu un énième contre, avec Clément Michelin, autre entrant, en passeur décisif (3-1).

Dernier rebondissement, dans la foulée, un pénalty concédé par Medina et transformé par Bouanga (3-2).



Mais au final bonne opération pour Lens qui, au classement, et avec la défaite de Metz face à Angers, conforte sa cinquième place!

Buteurs lensois:



Florian Sotoca (20ème, sur pénalty);

Arnaud Kalimuendo (25ème);

Pereira Da Costa (90ème+3).