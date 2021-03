Saint-Etienne - Lens: La composition officielle du RC Lens

Le RC Lens se déplace à Saint-Etienne aujourd'hui avec un coup d'envoi programmé dans un peu moins d'une heure (19h00). La rencontre est diffusée sur Canal+ Sport.

Franck Haise devra faire sans Cheick Doucouré (suspendu), ni Gaël Kakuta, en délicatesse avec son bassin depuis quelque temps et qui a était mis au repos jusqu'à la fin de la semaine. Ignatius Ganago et Issiaga Sylla sont également indisponibles et ne font pas partie du voyage.

La composition est celle attendue, avec les titularisations de Tony Mauricio et Arnaud Kalimuendo.

RC Lens:



Leca - Gradit, Badé, Medina - Clauss, Haïdara - Cahuzac, Fofana, Mauricio - Sotoca, Kalimuendo.