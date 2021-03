Saint-Etienne - Lens: La composition probable du RC Lens

Le RC Lens se déplace à Saint-Etienne ce soir, à 19h00, pour le compte de la 28ème journée de championnat. Franck Haise devra faire sans Cheick Doucouré (suspendu), ni Gaël Kakuta, en délicatesse avec son bassin depuis quelque temps et qui a était mis au repos jusqu'à la fin de la semaine. Séko Fofana devrait se positionner un peu plus haut qu'habituellement, aux côtés de Tony Mauricio.

Alternativement, Franck Haise pourrait opter pour une attaque à trois, avec Florian Sotoca en soutien de Simon Banza et Arnaud Kalimuendo.



Ignatius Ganago et Issiaga Sylla sont également indisponibles.



RC Lens:



Leca - Gradit, Badé, Medina - Clauss, Haïdara - Cahuzac, Fofana, Mauricio - Sotoca, Kalimuendo.