Angers - Lens: 2 - 2 (score final)

Le RC Lens se déplaçait à Angers, ce dimanche après-midi. Une moindre opération dans un match fort mal commencé, mais pourtant largement dominé dans la possession et statistiquement. Le RC Lens décroche le nul en fin de match, 2 buts partout.

Les lensois ont démarré la partie de manière catastrophique: Une mésentente entre Loïc Badé et Facundo Medina, et dans une moindre mesure Jean-Louis Leca, a laissé le champ libre à Loïc Diony pour l'ouverture du score dès la 5ème minute alors que les angevins n'étaient pas encore entrés dans le camp lensois. Cinq minutes plus tard, Gaël Kakuta commet une faute involontaire dans la surface, provoquant un pénalty transformé par Mangani (10ème).



La révolte est venue ensuite, avec un gros pressing mis en place par l'intégralité de l'équipe. Jonathan Clauss va être récompensé de ses dernières performances par son premier but en sang et or. Sans solution au centre, il frappe en force dans un angle fermé pour battre Bernardoni (22ème). Le score en restera là à la pause (2-1).

En seconde période, les lensois n'auront pas baissé le rythme, et tenté sans pour autant réussir à cadrer suffisamment de frappes, ou reprendre suffisamment de centres, pourtant innombrables. Les angevins auront tenu bon, bien organisés et regroupés derrière, jusqu'aux arrêts de jeu, où Arnaud Kalimuendo décroche finalement de la tête l'égalisation attendue (2-2).

Buteur(s) lensois:



Jonathan Clauss (22ème);

Arnaud Kalimuendo (90ème+2).