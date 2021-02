Lens - Dijon : 2 - 1 (score final)

Le RC Lens a enfin acquis la victoire recherchée à Bollaert-Delelis, avec en prime une cinquième place provisoire au classement, en disposant de la lanterne rouge Dijon, 2 buts à 1 ce dimanche après-midi.

Après un début de match poussif, les lensois ont sû déployer leur jeu et enchainer les situations dangereuses. Seko Fofana a concrétisé avec son premier but sous les couleurs lensoises en reprenant athlétiquement et esthétiquement un ballon mal dégagé par la défense dijonaise, suite à un excellent travail de Jonathan Clauss (30ème).

La seconde période a commencé à l'image de la première. Hors, ce sont les dijonnais qui ont cette fois-ci profité d'une séquence où l'ensemble de l'équipe lensoise s'est montrée extrêmement statique... un comportement très inhabituel cette saison (1-1, 61ème). La réaction immédiate qui a suivi est beaucoup plus à l'image du groupe de F. Haise: Simon Banza, tout juste entré en jeu et sur son premier ballon, redonne l'avantage aux sang et or (2-1, 64ème), sur un coup-franc tiré par l'inévitable J. Clauss.



La fin du match sera restée légérement à l'avantage du racing, malgré les banderilles plantées par les dijonnais, pourtant réduits à dix après l'expulsion généreuse de Kamara (75ème), et plus de 7 minutes d'arrêts de jeu. Le RC Lens est cinquième provisoire du championnat avec 40 points, et ne peut plus guère se cacher en regardant l'Europe.

Buteur(s) lensois:



Seko Fofana (30ème);

Simon Banza (64ème).