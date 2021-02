Reims - Lens : 1 - 1 (score final)

Le RC Lens se déplaçait ce samedi soir à Reims. Les lensois reviennent avec un point du match nul largement mérité, mais ils auraient mérité bien plus de cette rencontre.

Dans une première période à sens unique, c'est le Stade de Reims qui a néanmoins ouvert le score, à la fin du premier quart d'heure, sur sa première occasion et contre le cours du jeu. Chavalerin et Dia ont été les artisans de cette réalisation finalement conclu par Zeneli. Fort de sa maitrise du jeu, il a fallu tout de même attendre la fin de cette 1ère mi-temps pour que le racing voit une occasion en or se présenter, avec un pénalty acquis sur un contact dans la surface par Haïdara. Malheureusement, Kakuta n'a pas réussi à transformer en tirant au-dessus du but, son second pénalty raté cette saison après Nantes.

En seconde période, l'égalisation attendue est intervenue à la 61ème minute, suite à un énorme travail de Jonathan Clauss qui n'a plus qu'à remettre à Sotoca, bien placé, qui marque du plat du pied aux 6 mètres.

S'en est suivi à la 68ème minute un but refusé suite à l'intervention de la goal-line technology, et de la VAR. Sotoca (ou Banza dans un second temps) avait semble t'il inscrit le second but lensois. Le ballon, non entré entièrement dans le but, a aussi vu Simon Banza être hors-jeu sur son intervention suivante. Un long arrêt de jeu qui a remis les reimois dans le sens du match dans un premier temps.



Dans un second, les lensois ont poussé, sans efficacité, jusqu'à la fin du match et au terme des six minutes de tamps additionnel. Un point du nul qui permet d'avancer, mais qui reste très amer.

Buteur(s) lensois:

Florian Sotoca (61ème).